Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Telefonbetrüger scheitern

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 13.01.2023 gegen 11:00 Uhr wurde eine ältere Dame aus Weisenheim am Sand beinahe Opfer eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der bislang unbekannte männliche Betrüger gab sich als Bankmitarbeiter aus. Angeblich hätte die Dame einen höheren Geldbetrag gewonnen. Im Laufe des Gesprächs versuchte er geschickt das Vertrauen der Dame zu gewinnen. Bevor ein Bankmitarbeiter und ein Notar sich auf dem Weg zu ihr machen würden, sollte sie Google-Play-Karten kaufen und ihm anschließend die entsprechenden Codes durchgeben. Die Dame verhielt sich vorbildlich und informierte sich bei der Polizei in Bad Dürkheim. Dort wurde sie entsprechend beraten und betreut. Nachdem der unbekannte Täter erneut die Dame kontaktierte, gab sie an die Polizei informiert zu haben. Daraufhin wurde sie auf übelste Art beleidigt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

