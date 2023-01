Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Besondere Form der Vorfahrtsmissachtung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es gestern Mittag (17.01.2023) gegen 13:15 Uhr an der Kreuzung Otto-Fliesen-Straße / Kreuzerweg. Ein 34 Jahre alter Autofahrer befuhr den Kreuzerweg stadteinwärts und überquerte zunächst die Otto-Fliesen-Straße, um dem Kreuzerweg geradeaus weiter zu folgen. Nach Passieren der Kreuzung hielt er an und setzte zurück, um in die Otto-Fliesen-Straße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einer 25 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Diese befuhr die Otto-Fliesen-Straße vorfahrtberechtigt in Richtung Kirchheimer Straße. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell