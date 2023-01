Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt ohne Führerschein aber unter Einfluss von Kokain endet mit Polizeikontrolle

Grünstadt (ots)

Am Dienstagabend endete die Fahrt eines 35-jährigen Fahrers aus dem Raum Ludwigshafen kurz nachdem sie begann. Der Fahrer eines hochwertigen SUVs wurde zwischen Kleinkarlbach und Kirchheim an der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Er konnte sich zunächst nicht ausweisen und gab, wie sich später herausstellte, widerrechtlich die Personalien seines Bruders an. Es konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden, dass es sich beim Fahrer um einen Wiederholungstäter handelte, der schon mehrfach ohne Führerschein gefahren war. Darüber hinaus zeigten sich beim Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum. Beim vor Ort durchgeführten Urintest schlug Kokain an. Dem Fahrer wurde entsprechend bei der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde aufgrund der wiederholten Straftaten durch die Polizei sichergestellt. Eine Entscheidung über den Verbleib des Wagens steht noch aus.

