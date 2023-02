Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raubüberfall, Fahrzeugbrand, Maskierter Mann löst Polizeieinsatz aus, Einbruch, Verkehrsunfall, Körperverletzung durch Schreckschusswaffe, Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Outlet-Store überfallen (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend ist ein Bekleidungsgeschäft am Lindenplatz von bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Gegen 20.30 Uhr gelangten zwei maskierte Männer über einen Nebeneingang in das Geschäft und forderten von einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Anstatt Bargeld zu übergeben, verwickelten die Mitarbeiter die Täter in ein Gespräch, woraufhin diese ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Die Flüchtigen wurden wie folgt beschrieben: Erster Täter: etwa 170 cm groß und 65 kg schwer, war bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, blauer Jeanshose und weißen Schuhen. Die Hose wies auffällige Risse am linken Knie und am rechten Oberschenkel auf. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und führte ein Messer mit sich. Zweiter Täter: etwa gleich groß und schwer wie die erste Person, trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube und weißer Kapuze maskiert. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Metzingen unter Telefonnummer 07123/9240 zu richten.

St. Johann (RT): Fahrzeugbrand in Bleichstetten

Am frühen Samstagmorgen ist in der Rathausstraße ein Pkw aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Einsatzkräfte rückten gegen 1 Uhr aus, nachdem ein Zeuge den Brand über Notruf gemeldet hatte. Durch die Feuerwehr konnte der brennende Audi rasch gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.600 Euro.

Esslingen (ES): Maskierter Mann löst Polizeieinsatz aus

Der Hinweis auf einen maskierten Mann, welcher mit geschultertem Gewehr über den Marktplatz gelaufen sein soll, hat am Freitagabend kurz nach 18 Uhr zum Einsatz von mehreren Polizeistreifen geführt. Nachdem die Beobachtung von einer Zeugin über Notruf bei der Polizei gemeldet worden war, fuhren die Einsatzkräfte unverzüglich zum Marktplatz und sperrten diesen teilweise ab. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte zwischenzeitlich ein angrenzendes Wohnhaus betreten hatte, worauf sich die Einsatzmaßnahmen auf das betreffende Gebäude konzentrierten. Hierbei stellte sich kurz darauf heraus, dass im dortigen Keller eine mittelalterliche Stadtführung vorbereitet wurde und es sich bei dem maskierten Mann um einen Darsteller handelt, welcher als Henker verkleidet kein Gewehr, sondern ein Requisitenschwert auf den Schultern trug. Somit konnten die Absperrungen wieder aufgehoben und der Einsatz beendet werden.

Esslingen am Neckar (ES): Wohnungseinbruch

Am Freitag ist in ein Wohnhaus im Stöckenbergweg eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 17.35 Uhr und 20.30 Uhr über eine Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Stehlenswertem und konnten hierbei eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Das Polizeirevier Esslingen hat in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Ofterdingen (TÜ): Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

Deutlich alkoholisiert war ein 59-jähriger Autofahrer, der in der Freitagnacht an einer Auffahrt zur Bundesstraße 27 Höhe Ofterdingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 23.30 Uhr befuhr der 59-Jährige mit seinem 1er BMW auf der L 385 von Mössingen in Richtung B 27. Auf diese fuhr er dann kurzzeitig in Fahrtrichtung Tübingen auf, bevor er anschließend wieder zurück auf den Einfädelungsstreifen wechselte. Hierbei kollidierte er mit einem vorausfahrenden Opel Zafira eines 63-Jährigen. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste und sein Führerschein einbehalten wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Rottenburg (TÜ): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag mehrere Schüsse vor einem Festzelt in Schwalldorf abgegeben. Dort fand zu diesem Zeitpunkt eine Fasnetsveranstaltung statt. Nach bisherigen Ermittlungen schoss der Mann gegen 00.25 Uhr mehrmals mit einer Schreckschusswaffe im Bereich einer Personengruppe, wodurch ein 17-Jähriger und ein 49-Jähriger leicht verletzt wurden. Nach der Schussabgabe flüchtete der Schütze zu Fuß in Richtung Friedhof. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber konnte der Täter nicht gefasst werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

