POL-RT: Einbrüche; Sachbeschädigung; Verkehrsunfälle; Falschfahrer

Einbruch in Schule

In eine Schule in der Werastraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitagabend und Montag, sieben Uhr, verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam Zutritt ins Innere der Schule und durchsuchten dort Räume und Inventar. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Reutlingen (RT): Sachbeschädigung an einer Gaststätte

Ein zunächst unbekannter Mann hat am Sonntag, gegen 22:35 Uhr, Scheiben einer Gaststätte in der Mauerstraße eingeschlagen. Der Grund für die Sachbeschädigung war offenbar ein vorangegangener Streit mit dem Barbesitzer, der den Gast aus der Bar verwiesen hatte. Kurz darauf schlug der Mann zwei Scheiben der Bar mit Gegenständen einer naheliegenden Baustelle ein und verließ die Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei nach dem Täter und konnte kurze Zeit später einen 34-jährigen Tatverdächtigen feststellen und kontrollieren. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. (rl)

Hohenstein (RT): Mit Pkw mehrfach überschlagen

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen erlitten. Gegen 6.20 Uhr war ein 21-Jähriger mit einem Mercedes SLK auf der B 312 von Pfronstetten nach Bernloch unterwegs, als er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw hob von einem Erdhügel ab und landete nach über 30 Metern auf einer Wiese. In der Folge überschlug sich der Mercedes mehrfach, ehe er in einem Acker auf dem Dach zum Liegen kam. Der 21-Jährige konnte sich danach selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da bei ihm ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über einem Promille ergeben hatte, musste der Mann neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Der Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 18.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt. (mr)

Esslingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Sonntagvormittag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Kurz nach elf Uhr war der 72-Jährige mit einem Dacia auf der Grabbrunnenstraße in Richtung Kiesstraße unterwegs und wollte nach rechts in den Ottilienplatz abbiegen. Wohl aufgrund einer medizinischen Ursache kam der Senior mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, streifte einen Poller sowie einen Betonstützpfeiler und überfuhr ein Verkehrszeichen. Nach dem Gegenlenken fuhr das Auto nach links auf die Entengrabenstraße und prallte dort gegen eine Laterne. Der Fahrer wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Dacia dürfte Totalschaden entstanden sein. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Falschfahrer auf B 27 (Zeugenaufruf)

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit dem frühen Sonntagmorgen gegen einen 70-jährigen Autofahrer. Gegen 5.40 Uhr hatten mehrere Zeugen der Polizei über Notruf einen Falschfahrer auf der B 27 gemeldet, der auf der Fahrbahn nach Stuttgart in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Kurz nach der Aichtalbrücke konnte eine Streifenwagenbesatzung den Audi stoppen. Offenbar war der Senior beim Flughafen in falscher Richtung auf die Bundesstraße aufgefahren. Zu einem Verkehrsunfall war es nicht gekommen. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Auf Fußgängerüberweg angefahren

Leicht verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand eine Fußgängerin bei einem Unfall, der sich am Sonntagnachmittag in der Uhlbergstraße ereignet hat. Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes die Uhlbergstraße in Fahrtrichtung Stetten und übersah die 70-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt einen Fußgängerüberweg überquerte. Die Seniorin wurde von dem PKW erfasst und in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von circa 4.000 EUR. (ah)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf geparktes Fahrzeug aufgefahren

Eine 43-Jährige hat am Sonntagnachmittag in der Leinfelder Straße beim Rückwärtsfahren einen Verkehrsunfall verursacht. Sie fuhr gegen 16.50 Uhr mit ihrem Peugeot rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Dabei übersah sie einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten BMW und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug derart heftig gegen den Bordstein geschoben, dass sich der Reifen von einer Felge löste. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 16.000 EUR beziffert. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (ah)

Esslingen-Krummenacker (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Sonntag, 17:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Betzgerstraße eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt in das Wohnhaus. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Er entwendete mehrere Schmuckstücke und Bargeld. An der Balkontür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rl)

Tübingen (TÜ): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Mehreren Anzeigen sieht ein 21-Jähriger entgegen, der am Sonntagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Der Mann war gegen 6.45 Uhr mit seinem Mazda in eine Kontrollstelle in der Tübinger Südstadt gefahren und sollte dort überprüft werden. Statt jedoch den Weisungen der Beamten Folge zu leisten, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Hechinger Straße in Richtung Hechingen davon. Im weiteren Verlauf fuhr der 21-Jährige zunächst auf die B 27 auf und verließ die Bundesstraße wieder an der Abfahrt "Pulvermühle" nach Dußlingen. Im dortigen Kreisverkehr schaltete er das Licht seines Fahrzeuges komplett aus und fuhr in Richtung Industriegebiet weiter. An der Einmündung Kreßbacher Straße / Kappelstraße kam es beinahe zur Kollision mit einem dort mit eingeschaltetem Blaulicht stehenden Streifenwagen. Der Mann fuhr weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit über den Hindenburgplatz und die Wilhelm-Herter-Straße in Richtung Blumenstraße. In der Hechinger Straße in Dußlingen kam es erneut beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen. Der Mann konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich bei ihm Hinweise auf den Einfluss berauschender Substanzen ergaben, musste er sich nach einem positiven Schnelltest einer Blutprobe unterziehen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 21-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (ah)

Rottenburg (TÜ): Straßenlaterne blockiert Fahrbahn

Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer ist am frühen Montagmorgen in der Schuhstraße mit einer Straßenlaterne kollidiert. Er wollte gegen 3.20 Uhr von der B28 kommend rechts in die Schuhstraße einbiegen, wobei sein Lkw die Straßenlaterne auf der dortigen Verkehrsinsel touchierte. Die Laterne fiel dadurch um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Feuerwehr Rottenburg rückte mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten zur Unfallstelle aus und beseitigte die Straßenlaterne. Mitarbeiter der Stadtwerke Rottenburg waren ebenfalls vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.400 Euro. (sm)

Meßstetten (ZAK): Gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Ein 59 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend in Unterdigisheim einen Verkehrsunfall verursacht. Er war kurz nach 20.30 Uhr mit seinem Audi in der Burtelstraße unterwegs, als er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Dacia kollidierte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Mauer geschoben. Als der 59-Jährige in der Folge rückwärtsfahren wollte, prallte er gegen einen in einer Grundstückseinfahrt geparkten Skoda. Beim Eintreffen der von Zeugen alarmierten Polizei versuchte der Unfallverursacher zunächst zu Fuß zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann Alkohol konsumiert haben könnte, weshalb er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben musste. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 21.000 Euro. Der Audi wurde abgeschleppt. (sm)

