POL-PPWP: Toter Greifvogel gefunden

Kaiserslautern (ots) - Wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei gegen einen 40-Jährigen. Trotz eines bestehenden Hausverbots hielt er sich am Dienstagabend im Außenbereich einer Gaststätte am Stiftsplatz auf. Dabei fiel er unangenehm auf, da er sich ungebeten zu anderen Gästen an den Tisch setzte. Trotz mehrmaligen Aufforderns durch die Mitarbeiter entfernte sich der alkoholisierte Mann nicht. ...

mehr