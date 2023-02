Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Pkw-Aufbruch; Brände; Vermisstensuchen; Verkehrsunfälle; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Eingebrochen und Bewohner angegangen (Zeugenaufruf)

Nach einem bislang Unbekannten, der am Montagabend in ein Haus in der Straße In Laisen eingebrochen ist und von dem Bewohner Geld gefordert hat, fahndet der Polizeiposten Reutlingen-West. Gegen 23.45 Uhr schlug der Täter eine Scheibe des Hauses ein, wodurch der 62-jährige Bewohner aufmerksam wurde und vor die Haustür ging, um nachzuschauen. Als er in sein Haus zurückkehrte, packte ihn der Unbekannte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 62-Jährige verweigerte dies und begann zu schreien, woraufhin der Unbekannte ohne Beute die Flucht ergriff. Eine durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und auch einem Polizeihubschrauber verlief bislang ergebnislos. Der Unbekannte wird als ca. 20 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Er war bekleidet mit einer engen Hose und einer Kapuzenjacke mit Fellbesatz und sprach Deutsch mit Akzent. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07121/93940 erbeten. (sm)

Eningen (RT): Scheibe eingeschlagen

Einen am Fahrbahnrand in der Zeppelinstraße abgestellten Opel hat ein Unbekannter am Montagabend aufgebrochen. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr beschädigte der Täter die eine Scheibe auf der Beifahrerseite des Wagens und entwendete eine im Fußraum abgelegte Tasche, in der sich unter anderem Mobiltelefone und ein Geldbeutel samt Inhalt befanden. Mit seiner Beute flüchtete der Täter anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Denkendorf (ES): Rauch in Küche

Zu einer Rauchentwicklung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagabend, kurz nach 19.30 Uhr, in die Straße Lange Äcker ausgerückt. Dort hatte ein kurz zuvor eingeschalteter Herd zu rauchen begonnen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften anrückte, lüftete die betroffene Wohnung. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Sämtliche Hausbewohner, die vorsorglich ihre Wohnungen verlassen mussten, konnten anschließend wieder zurückkehren. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte als Brandursache ein technischer Defekt an dem Küchengerät in Betracht kommen. (rn)

Esslingen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag nach einer vermissten 82-jährigen Frau gesucht. Die Frau hatte kurz nach Mitternacht unbemerkt ein Krankenhaus verlassen. Passanten entdeckten sie glücklicherweise bereits kurze Zeit später im Bereich des Hirschlandkopfes und warteten mit ihr auf die Polizei. Die Dame wurde zurück zum Krankenhaus gebracht. (rl)

Kirchheim/Teck (ES): Laster umgekippt

Zu Behinderungen hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 297 geführt. Gegen 15.15 Uhr war eine 68 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße von Reudern herkommend in Richtung Kirchheim unterwegs. Dabei geriet sie mit ihrem VW auf die Gegenfahrspur, weshalb ein entgegenkommender, 42-jähriger Lkw-Lenker nach rechts auf den unbefestigten Grünstreifen auswich. Aufgrund des abfallenden Geländes kippte der 32-Tonner in der Folge nach rechts um. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Bergung des Lasters war kurz vor 16.30 Uhr abgeschlossen und die Unfallstelle geräumt. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Wernau (ES): Seniorin um hohen Geldbetrag gebracht (Warnhinweis)

Dreiste Telefonbetrüger haben am Montag eine Seniorin um einen vierstelligen Bargeldbetrag gebracht. Am Mittag meldete sich ein Anrufer bei der Frau und gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus. Er behauptete, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und somit auch das Hab und Gut der Seniorin in Gefahr sei. Außerdem wurde der Frau vorgegaukelt, dass ihr Geld auf der Bank auf Echtheit überprüft werden müsse. Die in Sorge um ihr Erspartes versetzte Seniorin schenkte dem Anrufer Glauben und hob mehrere tausend Euro von ihrem Bankkonto ab. In einem weiteren Telefonat mit den Kriminellen gab die Seniorin dann einige Seriennummern der abgehobenen Geldscheine durch, worauf ihr mitgeteilt wurde, dass es sich dabei teilweise um Falschgeld handeln würde. Wie gefordert legte die Wernauerin das Geld anschließend vor ihrer Wohnanschrift für die Abholung durch einen angeblichen Polizeibeamten bereit. Später flog der Betrug auf.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

- Die Polizei wird nie bei Ihnen anrufen, um Sie über ihr Vermögen auszufragen oder Sie zur Übergabe von Geld und anderen Vermögenswerten auffordern.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten zu übergeben.

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie auf. Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie im Internet auf der Seite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mr)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagnachmittag auf der Hegelstraße ereignet hat. Der Lenker eines Lkw der Marke Peugeot war mit seinem Fahrzeuggespann gegen 15.10 Uhr auf der Hegelstraße in Richtung Weststadt unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung mit der Wilhelm-Keil-Straße erkannte er zu spät, dass die vorausfahrende, 23 Jahre alte Lenkerin eines Opel Corsa verkehrsbedingt bremsen musste und prallte gegen das Heck des Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall noch auf den davor befindlichen Sprinter eines 44-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle konnte kurz nach 17 Uhr geräumt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Erneut Holzstapel in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Tübingen sucht Zeugen zu einem Holzstapelbrand am Montagnachmittag im Wald südlich von Oberndorf. Im Bereich der Tannenrainkapelle waren rund zehn Meter Brennholz offenbar mutwillig angezündet worden, worauf Feuerwehr und Polizei gegen 14.50 Uhr ausrückten. Durch die Flammen wurden außerdem zwei Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber konnte kein Täter mehr angetroffen werden. Bereits einen Monat zuvor, am 6. Januar 2023, war es an nahezu selber Stelle ebenfalls zum Brand von Brennholz gekommen (siehe Pressemitteilung vom 07.01.2023 / 11.30 Uhr). Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07472/9801-0 erbeten. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Brand durch Trockner

Zu einem Brand im Keller einer Doppelhaushälfte sind am Montagabend die Rettungskräfte in die Straße Im Wengertacker ausgerückt. Dort war gegen 19.45 Uhr ein Trockner in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte das Feuer rasch löschen. Die Bewohner hatten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (rl)

Hechingen (ZAK): Seniorin wohlbehalten gefunden

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber haben am Montagabend nach einer vermissten Seniorin gesucht. Die über 90-Jährige hatte gegen 21.45 Uhr in der Witterung nicht angepasster Kleidung ihre Wohnanschrift verlassen, was von Nachbarn beobachtet wurde. Als eine erste Suche der Nachbarn nach der Frau erfolglos blieb, verständigten diese die Polizei. Kurz nach Mitternacht konnte ein aufmerksamer Zeuge die Seniorin auf seinem Grundstück wohlbehalten antreffen. Sie wurde nach Hause gebracht und dort vom Rettungsdienst untersucht. (sm)

