Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nachträglich Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 01.02.2023, an der Ecke Nikolaiplatz / Federnseestraße ereignet hat. Ein 77-Jähriger war gegen 10.35 Uhr mit seinem VW Sharan vom Nikolaiplatz aus nach links in die Federnseestraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer gleichaltrigen Fußgängerin, die die Federnseestraße in Richtung Eberhardstraße überquerte. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich in der Folge heraus, dass sie schwere Verletzungen erlitten hatte, weshalb sie stationär aufgenommen werden musste. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Reutlingen (RT): Auf Pkw aufgefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Lederstraße entstanden. Eine 19 Jahre alte Lenkerin eines Krankentransportwagens war gegen 10.10 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Lederstraße in Richtung der Straße Am Echazufer unterwegs. Dabei bemerkte sie auf Höhe der Oberamteistraße zu spät, dass der vorausfahrende, 87 Jahre alte Lenker eines Audi A4 verkehrsbedingt an der dortigen Ampel angehalten hatte und fuhr auf den Pkw auf. Verletzt wurde niemand. Der Krankentransportwagen musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Esslingen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Gegen 8.15 Uhr war ein 26-Jähriger mit einem Ford Transit auf der L 1150 von Esslingen herkommend in Richtung Baltmannsweiler unterwegs. Dabei stieß der rechte Außenspiegel des Wagens von hinten gegen einen in selber Richtung fahrenden Radler im Alter von 36 Jahren. Dieser stürzte daraufhin zu Boden. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts um den 36-Jährigen, der anschließend in eine Klinik eingeliefert werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.200 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Verkehrsunfall auf B 10

Ein Senior ist am Dienstagvormittag mit seinem Wagen von der B 10 abgekommen und über die Leitplanken geschanzt. Der 74-Jährige war mit seinem Opel kurz vor 11.30 Uhr in Richtung Plochingen unterwegs. Aufgrund einer medizinischen Ursache geriet er an der Anschlussstelle Sirnau zu weit nach rechts, worauf der Opel über die Leitplanken schanzte. Dabei riss die Ölwanne des Pkw auf. Im weiteren Verlauf überfuhr das Auto eine Verkehrsinsel, ehe es weiter auf den Beschleunigungsstreifen rollte. Dort geriet es mit dem linken Vorderrad abermals auf die Leitplanken. Der Senior wurde von Ersthelfern aus dem Pkw befreit und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Opel wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt rund 9.000 Euro. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten war auch die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Hochdorf (ES): In Wohngebäude eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Stellestraße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und zehn Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Fensterscheibe und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entkam anschließend ungesehen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (rn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Dienstagvormittag erlitten. Der 59-Jährige war kurz nach zehn Uhr mit seinem Fahrrad von der Straße Auf der Morgenstelle kommend auf der Sarchhalde unterwegs. In einer Rechtskurve stürzte der Radler auf einer Eisfläche zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell