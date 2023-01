Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebstähle

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.01.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr, wurde in der Baumgartner Straße auf dem Campus Rosenfels ein verschlossenes Mountainbike der Marke Cube entwendet. Am gleichen Tag wurde in der Herrenstraße, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 20.50 Uhr, ein auf dem dortigen Fahrradabstellplatz verschlossenes E-Bike der Marke Coboc entwendet. In der Nacht von Freitag, 27.01.2023, auf Samstag, 28.01.2023, verschafften sich Unbekannte Zugang in zwei Mehrfamilienhäuser in der Haagener Straße und in der Spitalstraße, begaben sich in den Keller und entwendeten aus einem Kellerabteil ein unverschlossenes E-Bike der Marke Cube sowie ein unverschlossenes Mountainbike der Marke Orange Crush. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt fast 10.000 Euro.

