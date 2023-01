POL-FR: Lörrach: Taxifahrer verweigert Beförderung - mehrfach ins Gesicht geschlagen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag, 28.01.2023, auf Sonntag, 29.01.2023, wurden an drei Fahrzeugen jeweils ein Reifen von einem Unbekannten abgestochen. Die Fahrzeuge standen in der Karl-Fürstenberg-Straße in Höhe der Hausnummer 77. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

