Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Informationsveranstaltungen der Landespolizei im Landkreis Esslingen

Reutlingen (ots)

Berufsinformation des Polizeipräsidiums Reutlingen in den Faschingsferien

Viele junge Menschen streben nach einem Beruf mit Abwechslung und Vielfalt. Genau das und täglich neue Herausforderungen bietet der Polizeiberuf. Darüber hinaus leisten die Polizistinnen und Polizisten noch einen wertvollen persönlichen Beitrag für die Gesellschaft.

Egal in welchem Bereich man später bei der Polizei tätig ist, am Anfang steht immer die 30 Monate dauernde Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst oder der direkte Einstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Das Studium hierfür dauert inklusive der Vorausbildung insgesamt 45 Monate. Neben den allgemeinen Voraussetzungen, welche man über die Einstellungsberater erfragen oder über die Homepage der Polizei Baden-Württemberg (www.polizei-der-beruf.de) einsehen kann, gelten für die beiden Laufbahnen bestimmte Schulabschlüsse und Gesamtnotendurchschnitte. Für die Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst ist mindestens die Mittlere Reife mit einem Notenschnitt von 3,2 erforderlich. Für das duale Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst ist ein Abitur oder die Fachhochschulreife mit einem Notenschnitt von mindestens 3,0 erforderlich.

In beiden Fällen erwartet die jungen Bewerberinnen und Bewerber eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung mit einem hohen Praxisanteil.

Wer noch im September 2023 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst starten möchte, hat hierfür mit der Abgabe seiner Bewerbung bis 15.03.2023 Zeit. Bewerbungsschluss für die Einstellungen im gehobenen Polizeivollzugsdienst mit Studienbeginn im Juli 2023 ist der 28.02.2023.

Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Reutlingen informiert in den Faschingsferien an zwei Nachmittagen in Kirchheim und Nürtingen über alle Themen rund um den Polizeiberuf. Die Interessenten und Interessentinnen erfahren hier alles über die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungs- und Auswahlverfahren, die Ausbildung und das Studium. Auch für Fragen bleibt an diesen Nachmittagen genügend Zeit.

Die Veranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:

20.02.2023, 14.00 Uhr - 16.00 Uhr Polizeirevier Kirchheim, Dettinger Straße 101, 73230 Kirchheim

21.02.2023, 14.00 Uhr - 16.00 Uhr Polizeirevier Nürtingen, Europastraße 34, 72622 Nürtingen

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 9, sowie Berufswechsler. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldungen werden per E-Mail an reutlingen.berufsinfo@polizei.bwl.de, Kennwort "Ferien-Info" unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer erbeten.

