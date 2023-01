Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Raubdelikt im Bahnhofsbereich

Lippstadt (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, fuhren ein 15 jähriger und ein 17 jähriger Geseker mit der Bahn von Geseke nach Lippstadt. Im Bahnhof Lippstadt angekommen, wurden sie im Bereich des HBB Stores von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen. Schließlich forderten die Personen, unter Vorhalt eines Messers, die Herausgabe von Wertgegenständen. Mit Zigaretten und einem Bargeldbetrag als Beute entfernten sie sich in Richtung Innenstadt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: Ca. 16-19 Jahre alt Ca. 170 cm groß Blondierte Haare Dunkle Kleidung mit Kapuze 2. Täter: Ca. 16-19 Jahre alt Ca. 180cm groß Blonde Haare Schwarze Jacke Wer Angaben zu den Tatverdächtigen oder zu dem Tatablauf machen kann, möge sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung setzen. (AG)

