Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Straßenraub gescheitert

Lippstadt (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, verließ ein 17 Jahre alter Mann aus Lippstadt die Sparkasse in der Spielplatzstraße. Vor der Sparkasse wurde er von zwei unbekannten Personen angesprochen. In Erwartung, dass der Lippstädter gerade Geld abgehoben hat, hielt man ihm ein Messer vor und forderte ihn auf seine Taschen zu leeren. Als die Täter erkannten, dass der 17 Jährige keine Wertsachen bei sich führte, entfernten sie sich in Richtung Fußgängerzone. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: Ca. 15-16 Jahre alt Ca. 160cm groß Schwarze dicke Jacke Schwarze Jogginghose Auffällig blonde Haare die vorne aus der Kapuze abstanden Klappmesser mit schwarzem Griff 2. Täter: Ca. 17-18 Jahre alt Ca. 180-190 cm groß Blonde Haare Ansatz eines Oberlippenbarts Schwarze dicke Jacke Schwarze Jogginghose Wer Angaben zu den Tatverdächtigen oder zu dem Tatablauf machen kann, möge sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung setzen. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell