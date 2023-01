POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin kollidiert mit Verkehrsinsel

Soest (ots) - Am Samstag, 07.01.2023, kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Niederbergheimer Straße in die Andreas-Gryphius-Straße. Ein 63-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem VW Golf die Niederbergheimer Straße in südliche Richtung und wollte nach links in die Andreas-Gryphius-Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er laut dem derzeitigen Stand der Ermittlungen einen auf der Niederbergheimer Straße stadteinwärts ...

mehr