Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kettensäge aus Garage

St. Katharinen, Zum Hügel (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 27.03. und dem 29.03.2023 kam es zu einem Diebstahl in St. Katharinen. Die bislang noch unbekannte Täterschaft entwendete aus einer unverschlossenen Garage eine Kettensäge der Marke Stihl. Auffällig ist, dass es bereits einige Tage zuvor in unmittelbarer Nähe zu einem Diebstahl aus einem Lagerraum kam. Ein Zusammenhang der beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz am Rhein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell