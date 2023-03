Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall bei Niederhombach

Wissen (ots)

Am Mittwochnachmittag, 29.03.2023, um 17:20 Uhr ereignete sich bei Niederhombach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Fahrer eines Pkw Jeep bog von Mittelhof aus kommend nach links in Richtung Gebhardshain auf die L 278 ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines von dort kommenden Sattelaufliegers. Dieser wich dem Pkw aus, rammte ihn aber dennoch in Höhe der linken Fondtür. Der Pkw wurde von der Fahrbahn in eine Wiese geschleudert. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell