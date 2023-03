POL-PDNR: Klärung von zahlreichen Wohnungseinbrüchen, Täter in Untersuchungshaft

Linz (ots) - Am gestrigen Mittag führte die Polizeiinspektion Linz Schulwegkontrollen in der Schulstraße in Linz durch. Schwerpunkt bildeten hier die Sicherung der transportierten Kinder. Bei 41 kontrollierten Fahrzeugen ergaben sich 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen nicht, bzw. unzureichend gesicherten Kindern. Alle Betroffenen zeigten sich einsichtig. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Pressestelle Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

