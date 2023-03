POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen

Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 03.40 Uhr, kam es in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Telekommunikationsgeschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte die bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür und verschaffte sich so Zugang zum Ladenlokal. Anschließend wurden mehrere Artikel aus der Auslage entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche ...

