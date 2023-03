Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Seifen (ots)

Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich in Seifen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin die Hauptstraße in Richtung Landesstraße 267. Hierbei kollidierte sie mit einen, am rechten Fahrbahnrand abgestellten, Pkw-Anhänger und stürzte auf dessen Ladefläche. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell