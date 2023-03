Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen/Reifenstiche

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, OT Oldenrode, Am Kirchweg. Tatzeitraum: Dienstag, 14.03.2023, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 15.03.2023, 08:00 Uhr, Bisher unbekannte Täterschaft beschädigte in der Straße Am Kirchweg zwei Fahrzeuge, einen Volkswagen und einen Dacia. Die Fzg. wurden gewaltsam angegangen und dabei die Reifen zerstochen. Der angerichtete Gesamtsachschaden wurde auf 1250.-Euro geschätzt und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen aufgenommen. Anwohner aus Oldenrode und Düderode werden gebeten, Hinweise auf Verdächtiges an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim,Tel. 05382 95390, zu melden.

