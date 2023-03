POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung

Northeim (ots) - Northeim, Telemannstraße, Montag, 13.03.2023, 18.00 Uhr bis Dienstag, 14.03.2023, 08.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Unbekannte scheitern an Fenster. Im Zeitraum vom Montag ca. 18.00 Uhr bis Dienstag ca. 08.30 Uhr haben unbekannte Personen versucht, in eine Wohnung in der Telemannstraße in Northeim einzubrechen. Die Unbekannten versuchten über ein Fenster in die Wohnung zu gelangen. Als dies misslang, ließen ...

