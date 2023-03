Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hoher Sachschaden durch Unfall

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Bundesstraße 247 zw. Katlenburg und Lindau, Montag, 13.03.2023, 07.00 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (Wol) - Unfall beim Überholvorgang.

Am Montag um 07.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau mit einem Pkw BMW die Bundesstraße 247 aus Lindau in Richtung Katlenburg und setzte zu einem Überholvorgang des vor ihm befindlichen Pkw Mercedes an.

Der Fahrzeugführer des Pkw Mercedes, ein 53-jähriger Mann aus Wulften, setzte ebenfalls zu einem Überholvorgang des vor ihm befindlichen Pkw an und übersah dabei, dass sich der Pkw BMW schon neben ihm befand. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß.

Die beiden Männer blieben durch den Unfall unverletzt.

An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell