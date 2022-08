POL-HG: Diebstahlsdelikte in Oberursel +++ Verkehrskontrollen im Feldberggebiet +++ Unfälle mit Verletzten in Oberursel und bei Wehrheim

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Langfinger unterwegs,

Oberursel (Taunus), George-C.-Marshall-Ring, Robert-Kempner-Ring, Eichendorffstraße, Feinbergweg, Neuhausstraße, bis Dienstag, 23.08.2022

(jn)In den zurückliegenden Tagen waren in Oberursel mehrere unbekannte Täter unterwegs, die es vorrangig auf Fahrräder abgesehen hatten und mehrere Gartenhäuser und andere Fahrradabstellorte teils gewaltsam öffneten. Bis dato meldeten sich die Besitzer mehrerer gestohlener Velos. Im Feinbergweg erbeuteten die Täter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Pedelec von Canyon im Wert von etwa 4.000 Euro, welches unter einem Carport angeschlossen worden war. Gleich drei Fahrräder mit einem Gesamtwert von etwa 6.000 Euro ließen Fahrraddiebe aus einem Gartenhaus in der Eichendorffstraße in der Nacht zum Dienstag mitgehen. Derzeit ist noch unklar, wie die Unbekannten das verschlossene Häuschen öffnen konnten. Weniger erfolgreich waren die Täter im George-C.-Marshall-Ring im Tatzeitraum seit dem 17.08.2022, als sie in ein Gartenhaus eindrangen, jedoch mit leeren Händen flüchteten. Auch im Robert-Kempner-Ring flüchteten die Unbekannten ohne Beute, nachdem sie dort zwischen Freitag und Dienstag die Stahltür eines Fahrrad-Carports aufgehebelt hatten. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand bei einem Einbruch in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Neuhausstraße. Die Tatzeit war hier, den Angaben der Geschädigten zufolge, zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag.

In sämtlichen Fällen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg die Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

2. Verkehrskontrollen mit Konsequenzen,

Feldberggebiet, Dienstag, 23.08.2022, 12:00 Uhr bis 18:10 Uhr

(jn)Im Feldberggebiet fanden am Dienstag Verkehrskontrollen statt, infolgedessen zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt wurden. Zunächst wurden in Schmitten-Niederreifenberg Verkehrsteilnehmer kontrolliert, wobei ein Leichtkraftradfahrer angehalten wurde, der keine Ausweisdokumente mit sich führte. Zwar gab er sich als der Fahrzeughalter aus, war allerdings dem Anschein nach deutlich jünger. Eine genauere Überprüfung zeigte, dass es sich um den Sohn des Fahrzeughalters handelte, welcher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte er Auffälligkeiten, die für einen vorangegangenen Drogenkonsum sprachen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Eine Durchsuchung brachte darüber hinaus eine kleine Menge Drogen zum Vorschein. Zwecks Blutentnahme wurde er zur Polizeistation Königstein verbracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Auch gegen den Vater des Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Anschließend fanden an der Kanonenstraße (L3004) oberhalb der Applauskurve weitere Kontrollen statt. Hier wurde ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Frankfurt angehalten, der mit seinem Führerschein Motorräder mit einer Motorleistung bis 35 kW fahren darf. Allerdings hatte sein Motorrad eine Motorleistung von 37 kW. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Insgesamt wurden 39 Fahrzeuge und davon 32 Zweiräder kontrolliert. In 15 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

3. Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug, Bundesstraße 456, Wehrheim, Dienstag, 23.08.2022, 06:57 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall auf der B 456 bei Wehrheim sind am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Zudem entstand an drei Pkw ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr ein 22 Jahre alter Renault-Fahrer aus Usingen am Dienstagmorgen um kurz vor 07:00 Uhr die B 456 aus Wehrheim kommend in Fahrtrichtung Usingen. Dort geriet der junge Mann aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten dabei auch einen weiteren Pkw. Sowohl der 59-jährige Fahrer des Ford aus dem Lahn-Dill-Kreis als auch sein 27-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn wurde die Bundesstraße in dem betroffenen Bereich gesperrt.

4. Auffahrunfall mit Leichtverletzten,

Oberursel, Alfred-Lechler-Straße/ Hohemarkstraße, Dienstag, 23.08.2022, 17:15 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es in Oberursel zu einem Auffahrunfall, bei dem sich zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzten. Gegen 17:15 Uhr befuhr eine 55 Jahre alte Königsteinerin mit ihrem BMW die Alfred-Lechler-Straße in Richtung der Hohemarkstraße. Am Einmündungsbereich zur Hohemarkstraße wartete zeitgleich eine 43-jährige Bad Sodenerin mit ihrem Audi, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr passieren zu lassen. Daraufhin fuhr die 55-Jährige mit ihrem BMW aus bislang ungeklärter Ursache auf den Audi auf. Bei dem Zusammenprall verletzten sich sowohl die Fahrerin des Audi als auch ihre 13-jährige Mitfahrerin leicht. Die 13-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 800 Euro beziffert.

