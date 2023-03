Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Internetrezension führt zu Polizeieinsatz

Linz/ Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagnachmittag meldete sich eine 33-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen hilfesuchend an die Polizeiinspektion Linz. Die Anruferin schrieb zuvor einer Shisha Bar aus Köln über ein renommiertes Bewertungssystem eine schlechte Rezension. Insbesondere kritisierte die Zeugin in ihrer Online-Bewertung einen konkreten Mitarbeiter. Die Daten der Bloggerin waren dem 21-jährigen Angestellten nicht gänzlich unbekannt. Der Mann aus Köln entschloss sich daher an die Wohnanschrift zu fahren und die Frau zur Rede zu stellen. Das Gespräch eskalierte, indem sich beide Parteien gegenseitig beleidigten. Durch eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte die Situation deeskaliert werden. Gegen die beiden Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Beleidigung eröffnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell