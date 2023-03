Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen, Schwerpunkt Schulwegsicherheit

Rheinbrohl (ots)

Am gestrigen Mittag führte die Polizeiinspektion Linz eine Verkehrskontrolle in Rheinbrohl, Dr.-Josef-Horbach-Straße durch. Schwerpunkt war die Schulwegüberwachung allgemein, insbesondere jedoch die Gurtsicherung abgeholter Kinder. Insgesamt war erfreulicherweise eine positive Bilanz zu ziehen, bis auf leichtere Verstöße in Sachen Anlegen der Gurte blieb es ohne Beanstandungen. Ein 23 jährige Fahrzeugführer fiel jedoch negativ auf. Bei dem Anblick der Kontrollstelle wendete er in der Einbahnstraße und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung weg. Er konnte jedoch gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er ein Kind ohne vorgeschriebene Sicherung transportierte. An seinem Fahrzeug war der "TÜV" abgelaufen und er führte keine Warnwesten mit. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

