POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort - Täter ermittelt

Wissen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr beschädigte in Wissen der Fahrer eines Pkw Mercedes beim Ausparken einen geparkten Pkw Opel Corsa. Der Unfallverursacher verließ den Parkplatz in der Maarstraße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merkte, konnte dieser von der Polizei Wissen schnell ermittelt und von der Polizei in Waldbröl anschließend überprüft werden.

