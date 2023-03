Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Folgemeldung zu Brand einer Lagerhalle in Rosbach + Mehrere Autos geöffnet und durchsucht in Bad Vilbel + Berauscht gefahren in Bad Vilbel + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 06.03.2023

Kirche und Kita von Dieben heimgesucht

Butzbach: In einen Kindergarten in der Gutenbergstraße stiegen Einbrecher zwischen Freitagabend (3.3.) und Samstagmittag (4.3.) ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und machten sich an einer innenliegenden Tür zum Büro zu schaffen. Als der Versuch diese aufzubrechen scheiterte, sahen sie von einer weiteren Tatbegehung ab und verließen die Kita. Zurück blieb ein Sachschaden von ca. 1000 Euro an Fenster und Tür. Auch in die Räumlichkeiten einer Kirche "Am Bollwerk" versuchten Einbrecher im gleichen Zeitraum einzudringen. Erfolglos machten sie sich an einer Seitentür zur Kirche zu schaffen und verursachten einen Schaden von etwa 2000 Euro. Die Tür hielt Stand und die trollten sich. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

+

Bei Tageslicht weißen VW aufgebrochen - Zeugen gesucht! Bad Nauheim: Am hellichten Tag vergriff sich in Nieder-Mörlen ein Dieb am Freitag (3.3.) an einem weißen VW. Bei dem vor einem Haus in der Jakob-Heil-Straße geparkten PKW brachte er eine Scheibe auf der rechten Fahrzeugseite zum bersten und durchsuchte das Handschuhfach des Autos. Mit etwa 10 Euro Münzgeld in einem schwarzen Portemonnaie verließ der Täter den Tatort. Zurück blieb der Schaden von ca. 300 Euro am VW. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Rüttelplatte gestohlen

Friedberg: Eine Rüttelplatte entwendeten Diebe in Wöllstadt im Laufe des Wochenendes. Zwischen Freitag (3.3.) gegen 11 Uhr und Montag (6.3.) gegen 8 Uhr überwanden die Einbrecher den gesicherten Bauzaun der Baustelle in der Gartenstraße im Bereich einer Schule und verschwanden unerkannt mit der mehrere tausend Euro teuren Maschine. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Folgemeldung zu Brand einer Lagerhalle in Rosbach vom 03.03.2023 Rosbach: Am Freitag (3.3.) brach gegen 12.50 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach aus. Bei dem Feuer entstand Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Hinweise auf einen strafbaren Hintergrund gibt es bislang nicht. Vielmehr gehen die Brandermittler von einem möglichen technischen Defekt einer Maschine aus. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

+

Terrassentür aufgebrochen

Rosbach: Die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss hebelten Einbrecher am Freitagabend (3.3.) in der Straße "Am Mühlgarten" in Ober-Rosbach auf. In der Wohnung des Mehrfamilienhauses durchsuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Offenbar ohne Diebesgut verschwanden sie unerkannt. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

+

Gesamte Fahrzeugseite eingeritzt

Bad Vilbel: Einen Schaden von etwa 8000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht von Samstag (4.3.) auf Sonntag (5.3.) an. Nach dem der Besitzer seinen lilafarbenen BMW am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Elisabethenstraße am Fahrbahnrand parkte, kehrte er am Sonntagmittag gegen 11.40 Uhr zum Wagen zurück. Dabei entdeckte er die frischen Kratzer im Fahrzeuglack, die sich über die gesamte linke Fahrzeugseite zogen. Ein Unbekannter verursachte sie offenbar vorsätzlich. Dazu nutzte er einen spitzen Gegenstand, möglicherweise einen Schlüssel. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101-5460-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

+

Mehrere Autos geöffnet und durchsucht

Bad Vilbel/Friedberg: Mehrere Autos durchsuchten Diebe in der Nacht von Samstag (4.3.) auf Sonntag (5.3.) in Gronau. Im Theodor-Wenzel-Weg machten sich die Langfinger in einem schwarzen Skoda, einem VW Touran, einem weißen Citroen, einem Smart und einem blauen Mazda auf die Suche nach Wertgegenständen. Wertvolles fanden sie in keinem der Fahrzeuge. Während sich an aufgebrochenen Fahrzeugen in der Regel Spuren von Gewalteinwirkung, unter anderem zerbrochene Scheiben oder aufgebogene Schlösser finden, blieben die hier geöffneten Fahrzeuge alle unbeschädigt. Auf welche Art und Weise es den Tätern gelang die PKW zu öffnen ist bislang nicht bekannt. Im Friedberger Ortsteil Dorheim machten sich, in der Nacht zuvor, Diebe an PKW auf ähnliche Art zu schaffen. Am Samstag (4.3.) gegen 00.40 Uhr öffneten sie einen schwarzen VW Golf in der Kirschengasse auf unbekannte Weise. Ohne Gewalteinwirkung überwanden sie die technischen Sicherungen und konnten das Auto öffnen. Eine Jacke entnahmen sie aus dem Fahrzeug, ließen sie aber am Tatort zurück. Zwischen 00 Uhr und 02 Uhr öffneten sie einen Audi A6 in der Carl-Pfeffer-Straße. Auch hier entwendeten die Diebe nichts und ließen auch keinen Schaden am Fahrzeug zurück. Ebenso verlief es mit einem Mercedes in der Kastanienstraße im gleichen Zeitraum. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 und in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermitteln wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und suchen Zeugen, die Hinweise zu Taten und Tätern geben können.

+

Berauscht gefahren

Bad Vilbel: Zur Kontrolle eines schwarzen VW entschlossen sich Polizisten am Samstag (4.3.) kurz nach Mitternacht in der Homburger Straße. Nachdem der Fahrer des PKW zunächst nicht auf Anhaltesignale reagierte konnte er auf dem "Massenheimer Weg" kurz vor der B3 angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer trafen die Fahnder einen 29-Jährigen aus Friedberg an. Der Mann wirkte berauscht. Ein Schnelltest auf Cannabis reagierte positiv. Der Friedberger musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Neben der Fahrt unter Drogeneinfluss muss sich der Mann auch wegen Besitz und Erwerb der Betäubungsmittel verantworten.

+

Fenster aufgebrochen - Beute gemacht

Büdingen: In ein Einfamilienhaus in Eckartshausen stiegen Einbrecher am Samstagabend (4.3.) ein. Zwischen 19.45 Uhr und Mitternacht hebelten die Täter ein Fenster des Hauses im Hanauer Weg auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie fanden Bargeld, Elektronikartikel und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Am Fenster entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

+

Diebe im Neubaugebiet

Altenstadt: Eine Rüttelplatte im Wert von ca. 10.000 Euro erbeuteten Diebe in Oberau. Zwischen Samstag (4.3.) gegen 14 Uhr und Montagmorgen (6.3.) stahlen die Diebe die Maschine von einer Baustelle im Neubaugebiet "Am Rosengarten". Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06042/9648-0.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell