Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Opel zerkratzt + Erstmeldung: Brand einer Lagerhalle

Friedberg (ots)

Nidda: Opel zerkratzt

Einen silberfarbenen Opel Astra zerkratzten Unbekannte in der Elbestraße und verursachten damit zwischen 22 Uhr am Donnerstag, 2. März, und 8.30 Uhr am Freitag einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Rosbach- Ober-Rosbach: Erstmeldung: Brand einer Lagerhalle

Derzeit sind Polizei und Feuerwehr in der Raiffeisenstraße im Einsatz, nachdem dort gegen 12.50 Uhr in einer Lagerhalle aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausbrach. Anwohner werden gebeten, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem kann es für die Dauer der Löscharbeiten zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es wird nachberichtet.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell