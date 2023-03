Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebe in Rosbach - Zeugen gesucht! + Vandalen im Parkhaus in Butzbach + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 02.03.2023

Vandalen im Parkhaus - Polizei sucht Zeugen! Butzbach: In einem Parkhaus in der Ludwigstraße trieben in den vergangenen Tagen Unholde ihr Unwesen. Zunächst zweckentfremdeten die bislang Unbekannten im Laufe des Montag (27.2.) Feuerlöscher, die dort für Notfälle vorgehalten werden. Insgesamt sieben dieser Feuerlöscher entleerten sie auf den Parkebenen, im Fahrstuhl als auch im Treppenhaus des an das Parkhaus angeschlossenen Hotels. Neben dem Umstand, dass die für den Notfall vorgesehenen Feuerlöscher dann nicht mehr für den Ernstfall zur Verfügung standen entstand durch die Aktion auch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Am Tag darauf (28.2.) wurde das Parkhaus erneut von Vandalen heimgesucht. Diesmal zerstörten sie Neonröhren der Deckenbeleuchtung und Notausgangsschilder. Auch hier wird davon ausgegangen, dass die Taten im Laufe des Tages geschahen. Bereits in der Woche zuvor, am 22. Februar wurde ein im Parkhaus vorgehaltener Feuerwehrschlauch aus dem Kasten gezogen, dieser dabei beschädigt und der Wasserfluss aktiviert. Eine größere Menge Wasser ergoss sich dabei auf die Parkebenen und das Mauerwerk. Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln, Diebstahls und Sachbeschädigung. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Parkhauses unter Tel.: 06033/7043-4010.

+

Auto aufgebrochen

Friedberg: In der Nacht von Montag (27.02.) auf Dienstag (28.2.) beschädigten Diebe einen weißen PKW in der Mörler Straße. Beim geparkten Toyota Corolla zerstörten sie die hintere rechte Scheibe und suchten im Fahrzeug offenbar vergeblich nach Diebesgut. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Auto mit Originalschlüssel gestohlen

Rosbach: Einen grauen Audi entwendeten Diebe in der Nacht von Montag (27.2.) auf Dienstag (28.2.) in den Weiherwiesen. Das Fahrzeug stand dort unverschlossen unter einem Carport. Da sich die Fahrzeugschlüssel offenbar im Auto befanden, hatten die Diebe leichtes Spiel. Sie ließen das 50.000 Euro teure Kraftfahrzeug auf einem Parkplatz in der Dieselstraße in Bad Vilbel zurück. Dort wurde es letztlich von einer Streife des Ordnungsamtes der Stadt gefunden und die Polizei informiert. Am Fahrzeug befanden sich die Kennzeichen eines roten Suzuki Swift, die in der gleichen Nacht in der Karlsbader Straße in Karben/Petterweil entwendet wurden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich ebenfalls heraus, dass der Audi mit den gestohlenen Kennzeichen versehen in Bad Vilbel tankte und der Fahrer sich ohne zu bezahlen aus dem Staub machte. Die Ermittler ließen das Fahrzeug abschleppen, um Spuren und Eigentum zu sichern. Sie leiteten Ermittlungsverfahren wegen Kraftfahrzeugdiebstahl, Kennzeichendiebstahl, Urkundenfälschung und Tankbetrug ein. Die Polizei in Friedberg ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06031/601-0

+

Diebe sind unterwegs - Zeugen gesucht! Rosbach: In Ober- und Nieder-Rosbach kommt es in den letzten Tagen vermehrt zu Diebstählen von und aus Kraftfahrzeugen. Häufig sind an den betroffenen Autos keine Aufbruchspuren erkennbar. Offenbar waren sie zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. In der Sudetenstraße öffneten Diebe am Mittwoch (1.3.) gegen 23.50 Uhr einen Seat Ibiza und entwendeten daraus eine Sonnenbrille im Wert von etwa 60 Euro. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt. Auf der anderen Straßenseite entnahmen sie aus einem Toyota Aigo eine Sonnenbrille der Marke Dior im Wert von ca. 250 Euro. Auch hier waren keine Aufbruchspuren festzustellen. In der Nacht von Mittwoch (1.3.) auf Donnerstag (2.3.) entwendete man aus einem in der Taunusstraße geparkten Hyundai I30 eine Softshelljacke und ein Portemonnaie samt Krankenkassenkarte, Bankkarten, Personalausweis und etwas Bargeld. Spuren, dass das Auto gewaltsam geöffnet wurde liegen nicht vor. In der gleichen Nacht verschwand aus einem im Lilienweg in Nieder-Rosbach geparkten Kia Diebesgut im Wert von ca. 250 Euro. Die Diebe nahmen zwei Jacken und einen Werkzeugkoffer samt Inhalt aus dem vermutlich ebenfalls unverschlossenen Fahrzeug mit. Den Werkzeugkoffer ließen sie unweit des Fahrzeuges aber zurück. Im Haingraben fand ein Kindersitz und verschiedenes Werkzeug in einem schwarzen PKW den Gefallen der Langfinger. Dank des im Daimler Chrysler zurückgelassenen Originalschlüssels nahmen die Diebe gleich den ganzen PKW mit. Das Fahrzeug war mit dem amtlichen Kennzeichen FB-JX 965 versehen. Bei dieser Auflistung handelt es sich nur um einen Teil der Diebstähle aus Fahrzeugen. Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt. Die Polizei bittet darum, Eigentum gegen Wegnahme zu sichern. Machen Sie den Dieben das Leben schwer und achten Sie auf eine gute Sicherung Ihrer Gegenstände. Lassen Sie niemals die Fahrzeugschlüssel im Wagen! Verschließen Sie die Türen des Fahrzeugs und schließen Sie die Fenster! Das Auto ist kein Tresor. Lassen Sie deshalb keine Taschen, Jacken, Geldbörsen, Elektronikartikel oder Ähnliches im Fahrzeug. Auch wenn die Gegenstände keinen besonderen Wert haben oder Geldbörse und Rucksack leer sind: Der Dieb weiß das nicht. Für ihn reicht häufig schon die Aussicht auf Beute, um tätig zu werden. Den Geschädigten bleiben Behördengänge, die Neubeantragung von Personalpapieren, die Neubeschaffung von Bank- und Krankenkassenkarten. All das kostet Zeit und Geld. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen auf den oder die Diebe. Bei Wahrnehmung in konkreten Eilfällen auch über den Notruf 110.

Corina Weisbrod

