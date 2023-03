POL-WE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen-Polizeidirektion Wetterau nach versuchtem Tötungsdelikt in Echzell-Gettenau

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen-Polizeidirektion Wetterau

Wetteraukreis:

Am Dienstagnachmittag (28.02.2023) gegen 16.55 Uhr wurde in der Wiesenstraße im Echzeller Ortsteil Gettenau ein Mann mit multiplen Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörper und Halsbereich aufgefunden. Der 25-Jährige afghanische Staatsangehörige wurde daraufhin umgehend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, befindet sich mittlerweile jedoch außer Lebensgefahr. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte die Polizei einen 39-jährigen afghanischen Tatverdächtigen festnehmen. Der konkrete Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Mittwochnachmittag (01.03.2023) die Vorführung des 39-jährigen Beschuldigten bei Gericht. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Staatsanwalt Volker Bouffier

Kriminalhauptkommissarin Corina Weisbrod

