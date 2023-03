Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Terrassentür hält in Karben + Neongrünes und blaues Fahrrad gestohlen in Bad Vilbel + Getränke entwendet in Kefenrod

Friedberg (ots)

Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 01.03.2023

Terrassentür hält

Karben: Vergeblich mühten sich Einbrecher im Laufe des Dienstags (28.2.) an einer Terrassentür im Tannenweg ab. Zwischen 8 Uhr und 19 Uhr hebelten der oder die Täter an der Tür auf der Gebäuderückseite. Dabei richteten sie etwa 500 Euro Schaden an. Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Neongrünes Rad gestohlen

Bad Vilbel: Fahrraddiebe schlugen am Dienstag (28.2.) in der Saalburgstraße zu. Zwischen 7.45 Uhr und 14.30 Uhr suchten sie sich ein Mountainbike aus dem Fahrradabstellplatz vor der dortigen Schule aus, zerstörten dessen Schloss und entwendeten das etwas 600 Euro teure, neongrüne Fahrrad der Marke Bulls. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades entgegen.

Blaues Rad gestohlen

Bad Vilbel: Aus einem Fahrradständer vor der Schule im Riedweg entwendete ein Dieb am Dienstagmorgen ein Damenrad. Zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr knackte der Dieb das Fahrradschluss und stahl außer dem blauen Bulls-Rad auch den Fahrradhelm der Radlerin. Das Rad hat einen Wert von knapp 1000 Euro. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Getränke gestohlen

Kefenrod: In eine Gaststätte in Bindsachsen drangen Einbrecher zwischen Sonntagabend (26.2.) und Dienstagmittag (28.2.) ein. Offenbar durch ein aufgebrochenes Fenster stiegen die Langfinger ins Gebäude in der Lindenstraße ein und entwendeten diverse Getränke. Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise auf Tat und Täter.

Corina Weisbrod

