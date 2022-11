Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen/A8 - Stau nach Unfall auf A8

Am Dienstag ereignete sich ein Unfall mit drei Autos auf der A8 bei Wendlingen.

Gegen 9 Uhr ereignete sich der Unfall bei der Anschlussstelle Wendlingen. Ein 59-Jähriger fuhr mit einem Porsche auf der linken Spur in Richtung Stuttgart. Dort stockte der Verkehr. Der 59-Jährige erkannte dies wohl zu spät und rammte BMW. Den schob er auf einen Audi. Die Insassen blieben unverletzt. Ein Abschlepper barg den Porsche. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden an den drei Fahrzeugen auf insgesamt 11.500 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

