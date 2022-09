Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkene Verkehrsteilnehmerin gefährdet andere

Celle, Groß Hehlen (ots)

Am Samstag Nachmittag wird ein Pkw mit Hamburger Kennzeichen gemeldet, der auf der Bundesstraße 3 zwischen Bergen und Celle unterwegs sei. Der Pkw würde sehr unsicher fahren. Es sei auch schon zu Situation gekommen, in denen es fast zu einem Unfall gekommen sei. Der Pkw kann durch Kräfte der PI Celle in Groß Hehlen festgestellt und angehalten werden. Die 49-jährige Fahrzeugführerin musste einen Atemalkoholtest machen, der ein stattliches Ergebnis von 2,44 Promille ergab. Die Dame musste eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

