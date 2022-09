POL-CE: Zeugenaufruf nach Vandalismus in Faßberg

Celle (ots) - In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter zum wiederholten Male in eine Fahrschule in der Mühlenstraße eingebrochen. Sie stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten anschließend. Dies ist die dritte Tat innerhalb der letzten sechs Wochen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- ...

