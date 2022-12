Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Einbrüchen in Kindergärten

Lübbecke, Preußisch Oldendorf, Espelkamp (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es in Lübbecke, Preußisch Oldendorf und Espelkamp zu mehreren Einbrüchen in Kindertagesstätten gekommen. Auch ein Gemeindehaus war Ziel von Einbrechern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse ereigneten sich die Taten im Zeitraum von Mittwoch, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 6.30 Uhr und erfolgten jeweils im gleichen Modus Operandi durch Aufbruch von Fenstern oder Türen. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten hatten es die Täter offenbar vornehmlich auf die Entwendung mobiler elektronischer Geräte abgesehen.

So brach man in Lübbecke in der Rahdener Straße in den Kindergarten "Wilde Wiese" der "Parität für Kinder e.V.", in der Beethovenstraße in die Räume der evangelischen Kindertageseinrichtung und in der Alsweder Straße in das Thomas-Gemeindehaus ein. Außerdem war in der Bleichstraße der evangelische Kindergarten Gehlenbeck betroffen. Auch rückte der Kindergarten "Arche Noah" in der Schulstraße in Lübbecke ins Visier der Einbrecher.

Zudem kam es zu einem Einbruch in die DRK-Tageseinrichtung für Kinder "Max und Moritz" in der Otto-Hahn-Straße in Preußisch Oldendorf. In Espelkamp war am Brandenburger Ring der Kindergarten "Hand in Hand" sowie in der Lehmkule der Kindergarten "Rasselbande" des Johanniter-Regionalverbandes Minden-Ravensberg von Einbrüchen betroffen.

Tatzusammenhänge sind Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten vermuten, dass die Einbrecher zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug verwendet haben könnten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im besagten Tatzeitraum bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell