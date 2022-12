Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf der Hausberger Straße beschäftigt Polizei

Porta Westfalica (ots)

Die Verkehrsermittler der Polizei Minden-Lübbecke beschäftigt derzeit eine Unfallflucht auf der Hausberger Straße.

Den Erkenntnissen zufolge hatte sich bereits am Montagnachmittag, 5. Dezember, ein 28-jähriger Radfahrer auf dem nördlich gelegenen Radweg entlang der Hausberger Straße in Fahrtrichtung Minden befunden. Dabei kam ihm gegen 15.40 Uhr ein in Richtung der B 482 fahrender dunkler BMW entgegen. Dessen Fahrer, so der Radler, fuhr in Schlangenlinien und lenkte in Höhe des Wohnhauses mit der Nummer 23 den Wagen plötzlich in Richtung des Radfahrers. Es kam zum seitlichen Kontakt, der Portaner stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde anschließend von einer Angehörigen ins Krankenhaus nach Minden gebracht. Am Donnerstag (22.12.2022) wurde durch den Geschädigten bei der Polizei Anzeige erstattet.

Nun suchen die Ermittler nach Zeugen und fragen: Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Pkw oder dessen Fahrer geben? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell