Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Whatsappbetrüger versuchen ihr Glück in Friedberg + Bedrohung mit Messer in Karben + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 28.02.2023

Hinteres Kennzeichen gestohlen

Friedberg: Kennzeichendiebe vergriffen sich zwischen Samstagabend (25.2.) gegen 20 Uhr und Montag (27.2.) gegen 14.30 Uhr an einem Opel in der Dieffenbachstraße. Sie rissen das hintere Nummernschild FB-JM 2703 von dem auf der Straße geparkten PKW des Typ Vectra aus der Halterung und stahlen es. Hinweise auf den Verbleib des Kennzeichens, sowie Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Whatsapp-Betrüger versuchen ihr Glück

Friedberg: Auf dem Handy einer Frau aus Friedberg lief am Montagmittag (27.2.) eine SMS auf: "Hallo Mama" stand dort zu lesen. In der Annahme, dass es sich bei dem Mitteiler tatsächlich um ihren Sohn handelt, speichert die Frau die neue Rufnummer ab und schreibt weitere Nachrichten im Messenger Whatsapp mit ihm. Schließlich bittet der angebliche Filius um die finanzielle Unterstützung zum Kauf eines Macbooks. Die Frau bereitet die Überweisung von knapp 2000 Euro vor, um den Kauf zu ermöglichen. Erst in letzter Sekunde überlegt sie es sich anders. Unter einer alten Nummer kontaktiert sie ihren Sohn und der Schwindel fliegt auf. Eine Überweisung erfolgt nicht. Damit hat die Friedbergerin richtig reagiert. Die Polizei rät bei Mitteilungen über angebliche Rufnummernänderungen von Angehörigen und Freunden, diese unter der alten bekannten Nummer nochmals zu kontaktieren. So kann der Wechsel der neuen Telefonnummer verifiziert oder ein möglicher Betrugsversuch entdeckt werden.

+

Diebe am Kiosk

Friedberg: Zwei Jugendliche verwickelten am Montagmittag die Verkäuferin eines Kiosks in der Kaiserstraße in ein Gespräch. Im Rahmen des Plauschs, der sich gegen 11.45 Uhr ereignete, griff einer der beiden jungen Männer plötzlich nach den E-Shishas und verschwand mit vier Stück und seinem Begleiter in Richtung Seewiese. Bei den beiden Personen soll es sich um zwei männliche Jugendliche gehandelt haben. Eine der beiden Personen sei dunkelhäutig gewesen und habe eine Jogginghose sowie einen Rucksack getragen. Der andere Junge sei mit schwarzer Jacke und heller Hose bekleidet gewesen. Beide hätten eine Wintermütze getragen. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel.: 06031/601-0 um Hinweise von Zeugen.

+

Scheibe von Transporter eingeschlagen

Echzell: Die hintere Seitenscheibe eines Kleinlasters schlugen Unbekannte in der Nacht von Montag (27.2.) auf Dienstag (28.2.) in der Hollergasse ein. Am weißen Transporter der Marke VW entstand Sachschaden von ca. 150 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Bedrohung mit Messer

Karben: Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Dienstagmorgen in Okarben. Weil er von einem Bekannten mit einem Messer bedroht worden sei, informierte ein 40-Jähriger gegen 7.30 Uhr die Polizei. Der Mann führte die Gesetzeshüter zum Wohnort des Aggressors in der Straße "Am Römerkastell", wo die Einsatzkräfte den Mann festnehmen konnten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler ein Messer und Drogen und stellten die Sachen sicher. Weder bei der Tat noch beim Einsatz gab es Verletzte. Der Festgenommene 60-Jährige muss sich wegen Drogenbesitzes und Bedrohung verantworten.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell