Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verletzte bei Unfall auf B3

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 27.02.2023

Wöllstadt: Auf der Kreuzung der B3 und der Landstraße 3204 kam es am Sonntag (26.2.) zum Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Neben Rettungsdiensten, Notarzt und Polizei kam auch die Feuerwehr zum Einsatz. Die Ampelanlage an der Straßenkreuzung war gegen 17.55 Uhr aufgrund einer Störung ausgefallen. Beim Einbiegen von der Landstraße nach rechts auf die B3 in Richtung Frankfurt übersah ein 20-Jähriger Mercedesfahrer offenbar einen Ford Focus, der die B3 in Richtung Frankfurt befuhr. Der Fahrer des Ford Focus konnte einen Zusammenstoß mit dem Mercedes nicht mehr verhindern und fuhr auf das Fahrzeugheck der E-Klasse auf. Dabei geriet der Ford in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Fiat Punto. Dessen 62-jähriger Fahrer befuhr die B3 in nördliche Richtung. Der Mann mit Wohnsitz in Karben erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch ein Notarzt kam zum Einsatz. Der 62-jährige Fahrer des Ford und der Mercedesfahrer verletzten sich ebenfalls, kamen jedoch mit leichten Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 3 zeitweise vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

