Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Raub auf Spielhalle in Nidda + Daimler überschlägt sich in Wölfersheim + Brand in Wohnhaus in Butzbach + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 27.02.2023

Brand in Wohnhaus

Butzbach: Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei rückten am Sonntagnachmittag (26.2.) in den Bühlweg aus. Dort brannte es gegen 17 Uhr in einem Einfamilienhaus. Ein 52-Jähriger kam mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus. Eine 44-Jährige, eine 83-Jährige und ein 8-jähriges Kind erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten medizinisch behandelt werden. Am Gebäude entstand Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Kleinlaster aufgebrochen

Butzbach: An einem weißen Kleinlaster vergriffen sich Diebe am Sonntag (26.2.) in der Straße "In der Alböhn". Der LKW parkte auf dem Seitenstreifen als gegen 5.40 Uhr die Schlösser am Kastenaufbau aufgebrochen und eine bisher unbekannte Anzahl an Paketen aus dem Wagen gestohlen wurden. Die Täter sollen mit einem weißen Kleinbus geflohen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

+

Daimler überschlägt sich

Wölfersheim: Auf dem Weg von Berstadt in Richtung Wölfersheim verlor der Fahrer eines grauen Daimlers am Samstagabend (25.2.) die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf der Seestraße kam der PKW gegen 20.40 Uhr in Höhe der Geisenheimer Straße nach links von der Straße ab. Der Daimler überschlug sich und kam auf dem Radweg zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer aus Bad Nauheim verletzte sich beim Unfall leicht. Ihn versorgte man im Krankenhaus medizinisch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens nüchterte der Mann, nach der Behandlung im Krankenhaus, in der Arrestzelle der Polizeistation aus. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Darüber hinaus muss er sich wegen Beleidigung gegenüber den eingesetzten Gesetzeshütern verantworten. Am grauen PKW entstand Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro. Das Fahrzeug barg ein Abschleppunternehmen.

+

Raub auf Spielhalle

Nidda: Einen Schock erlitt ein Beschäftigter der Spielhalle in der Schillerstraße am Montagmorgen (27.2.). Gegen 3.30 Uhr betraten zwei maskierte Räuber das Gebäude und forderten mit vorgehaltener Pistole Bargeld. Die beiden dunkel gekleideten Männer flüchteten mit einem dunkelfarbigen PKW und mehreren 1000 Euro Bargeld in Richtung Geiß-Nidda. Beide Täter sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Den 20-jährigen Kassierer verbrachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um Hinweise von Zeugen. Die Ermittler fragen: Wem sind die Täter bei Tatausführung oder auf der Flucht aufgefallen? Wer hat in den Tagen vor der Tat verdächtige Personen im Bereich um die Spielhalle bzw. in der Spielhalle bemerkt? Gibt es Hinweise auf Fahrzeuge, die in den Tagen vor der Tat oder am Sonntag, den 27.2. im Bereich der Spielhalle auffielen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Rollläden hochgeschoben

Bad Vilbel: In ein Haus in der Straße "Am Hohlgraben" stiegen Einbrecher zwischen Dienstag (21.2.) und Freitagabend (24.2.) ein. Auf der Terrasse schoben die Täter die Rollläden einer Tür hoch, klemmten diese fest und öffneten die Glastür zur Wohnung. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, entwendeten aber offenbar nichts. Der zurück gelassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06031/601-0.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell