POL-WE: Fahrzeugscheiben eingeschlagen + Elektroartikel aus Mini geklaut + BMW-Scheibe zertrümmert +

Friedberg (ots)

Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

In der Nacht auf Freitag kam es in Nieder-Wöllstadt zu mehreren Einbrüchen in geparkte Autos. In den bisher bekannt gewordenen Fällen hatten Diebe jeweils eine Seitenscheibe der abgestellten PKW zertrümmert, um an im Innenraum befindliche oder vermutete Wertsachen zu gelangen.

Aus einem schwarzen Audi stahlen Diebe in der Gartenstraße eine schwarze Jacke von "Moncler" und eine Bluetooth-Box von JBL. Seitenscheibe eingeschlagen, Sachschaden 300 Euro.

In der Großen Burggasse wurde ein grauer Ford angegangen, offenbar, ohne aus dessen Innenraum etwas zu stehlen.

Ein Smartphone von Samsung mit Schutzhülle von Audi ließen Kriminelle in der Friedrich-Ebert-Straße aus einem silberfarbenen VW mitgehen.

Im Bügel traf es einen roten Ford. Hier erbeuteten die Langfinger einen 5-Euro-Schein aus der im Fahrzeug liegenden Geldbörse.

Einen sichtbar auf dem Beifahrersitz zurückgelassenen Laptop griffen sich Unbekannte aus einem schwarzen BMW, der in der Kleinen Braugrasse parkte.

Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen, denen in der Nacht auf Freitag verdächtige Personen in der Nähe der beschriebenen Örtlichkeiten aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Ranstadt: Elektroartikel aus Mini geklaut

Elektronikartikel im Wert mehrerer Tausend Euro erbeuteten Diebe zwischen Mittwochabend (22 Uhr) und Donnerstagmorgen (8 Uhr) aus einem Mini Cooper, der auf dem Parkplatz am Bahnhof in Ranstadt stand. Um an die Wertsachen zu gelangen hatten die Kriminellen eine Fensterscheibe des Autos eingeschlagen. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Friedberg: BMW-Scheibe zertrümmert

In der Nacht auf Freitag schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz am Friedberger Bahnhof in der Hanauer Straße parkenden, grauen BMW ein; offenbar jedoch, ohne aus dessen Innenraum etwas zu entwenden. Der hinterlassene Sachschaden jedenfalls beträgt knapp 1000 Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Donnerstag, 21 Uhr bis Freitag 4.15 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

