POL-S: Geldspielautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (21.02.2023) einen Zigarettenautomaten an der Neuwirtshausstraße aufgehebelt. Die Täter machten sich zwischen 22.00 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag an dem Automaten zu schaffen und stahlen das Bargeld aus der innenliegenden Geldkassette. Die Höhe der erbeuteten Summe ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

