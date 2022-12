Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Motorroller in Hannover-Mittelfeld abgebrannt

Hannover (ots)

Am 20.12.2022 und 21.12.2022 setzten bislang unbekannte Täter zwei Motorroller in Brand. Beide Fahrzeuge wurden durch die Feuer vollständig zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Brandstiftungen.

Nach ersten Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover (ZKD) ereignete sich die erste Tat am Dienstag, 20.12.2022, gegen 19:30 Uhr. Der zweite Brand geschah am Mittwoch, 21.12.2022, gegen 20:30 Uhr. In beiden Fällen waren Motorroller im Bereich der Straße "Görlitzer Hof" Ziel der Brandstifter. Die Feuer wurden jeweils durch Anwohner gemeldet. Durch die Polizei und die Feuerwehr konnten an beiden Tagen in Vollbrand stehende Motorroller der Marken "Peugeot" und "Piaggio" festgestellt und gelöscht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Der ZKD ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer hat im Bereich des Görlitzer Hofes in den Abendstunden des 20.12.2022 und des 21.12.2022 verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell