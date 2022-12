Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei fasst Tatverdächtige nach Überfall auf Tankstelle in Mellendorf

Hannover (ots)

Kurz nach dem Raub auf eine Tankstelle in Mellendorf hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22.12.2022, zwei Tatverdächtige gefasst. Im Rahmen der Festnahme der beiden jungen Männer wurden Bargeld und Tabakprodukte aufgefunden, welche zuvor aus der Tankstelle geraubt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten ein 18-jähriger Hannoveraner und sein 19-jähriger Komplize das Tankstellengebäude an der Kaltenweider Straße gegen 03:35 Uhr. Nachdem sie sich einige Zeit in den Verkaufsräumlichkeiten aufgehalten hatten, begaben sich die jungen Männer zum Kassenbereich. Dort bedrohten sie mit einem Werkzeug bewaffnet den Tankstellenwart, einen 63-Jährigen aus der Wedemark, und forderten die Herausgabe von Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die beiden Räuber anschließend fußläufig in Richtung der Straße "Am Meierhof".

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen und aufgrund der durch den Tankstellenwart abgegebenen Täterbeschreibung konnte die Polizei nur wenige Minuten später zwei Personen im Bereich der "Pechriede" stellen. Bei der Durchsuchung der jungen Männer wurden Bargeld und Tabakprodukte aufgefunden. Aufgrund des dringenden Tatverdachtes wurden beide vorläufig festgenommen und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. /aw, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell