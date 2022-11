Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Gullydeckel gestohlen - Zeugen gesucht

Aachen (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen insgesamt drei Gullydeckel in der Liebigstraße entwendet und dadurch für gefährliche Situationen im Verkehr gesorgt. Anwohnern ist der Diebstahl am 15.11.22 aufgefallen, sie verständigten die Leitstelle. Die Polizei musste die Gefahrenstellen absichern. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßen-verkehr.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-42201 zu melden. (am)

