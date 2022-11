Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Ein unbekannter Fahrer hat gestern Vormittag (14.11.22) insgesamt drei Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Talbahnhof ineinander geschoben und dabei teils erheblich beschädigt. Eine Eigentümerin verständigte gegen 13.00 Uhr die Polizei, nachdem sie die Beschädigungen an ihrem Wagen feststellte. Sie hatte ihren Pkw am gleichen Morgen gegen 7.45 Uhr dort abgestellt.

Das geflüchtete Fahrzeug dürften ebenfalls starke Beschädigungen aufweisen. Wem ist ein solches Fahrzeug im o.g. Zeitraum in Eschweiler aufgefallen? Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das genutzte Fahrzeug abgegeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-42101 zu melden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. (am)

