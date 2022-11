Polizei Aachen

POL-AC: Schockanrufer erbeuten Goldmünzen

Aachen (ots)

Gestern (15.11.2022) haben unbekannte Täter erneut mit einem Schockanruf bei einem älteren Paar in Aachen zugeschlagen. Mit einer erfundenen Geschichte von einem Verkehrsunfall, den der Sohn eines der Opfer verursacht haben soll, haben es die Täter schließlich geschafft, wertvolle Goldmünzen als Kaution für den angeblich inhaftierten Sohn zu erbeuten. Die Übergabe erfolgte wie üblich an einen Komplizen. Von den Tätern fehlt seit der Übergabe jede Spur.

Das Märchen war am Telefon perfekt inszeniert: Der erste Täter gibt sich mit weinerlicher Stimme kurz als Sohn der Opfer aus aus. Noch bevor die geschockten Opfer realisieren, dass es nicht die Stimme des eigenen Kindes ist, übernimmt ein angeblicher Polizist den Hörer und das Gespräch. Er schildert die - natürlich frei erfundene - Geschichte vom Verkehrsunfall und den juristischen Schwierigkeiten, in denen der Sohn nun steckt. Der letzte Akt: Der verständnisvolle Staatsanwalt, der mit einer hohen Kaution einverstanden ist, um den Sohn vorläufig aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Der will einen Boten schicken, um diese in Empfang zu nehmen.

89 Minuten hat das Telefongespräch zwischen Tätern und Opfern laut Protokoll gestern gedauert.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch und bewahren Sie Ruhe. Lassen Sie sich am Telefon keine Informationen über Angehörige und Freunde entlocken. Merken Sie sich die Telefonnummer des Anrufers. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Rufen Sie zur Überprüfung Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern an und / oder erzählen Sie einer Person Ihres Vertrauens von den Anrufen. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt und legen Sie einfach auf. Informieren Sie sofort die Polizei unter der Telefonnummer 110. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell