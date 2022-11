POL-AC: Kleine Korrektur in Sachen Weihnachtsmarkt

Eschweiler (ots) - Ein unbekannter Fahrer hat gestern Vormittag (14.11.22) insgesamt drei Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Talbahnhof ineinander geschoben und dabei teils erheblich beschädigt. Eine Eigentümerin verständigte gegen 13.00 Uhr die Polizei, nachdem sie die Beschädigungen an ihrem Wagen feststellte. Sie hatte ihren Pkw am gleichen Morgen gegen 7.45 Uhr dort abgestellt. Das geflüchtete Fahrzeug dürften ...

