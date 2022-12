Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: Polizei ermittelt nach Einbruch in Schule vier jugendliche und einen heranwachsenden Tatverdächtigen

Hannover (ots)

Nach einem Einbruch in der Nacht vom 24.11.2022 auf den 25.11.2022 in eine Schule an der Pfalzstraße in der hannoverschen Südstadt hat das zuständige Polizeikommissariat (PK) Hannover-Südstadt fünf Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich dabei um Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter von 15 bis 18 Jahren.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Bei dem Einbruch in die Gesamtschule entstand ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro. Im Inneren des Gebäudes brachen die Täter mehrere Türen auf und schlugen Scheiben ein. Aus dem Gebäude entkamen sie mit diversem Diebesgut, darunter zahlreiche Tablets und Laptops.

Das PK Hannover-Südstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und strengte dazu eine intensive Spurensicherung sowie die Befragung mehrerer Zeugen an und konnte so den Tatverdacht gegen die Fünf begründen. Bei anschließenden Durchsuchungen an den Wohnorten der nun Tatverdächtigen fanden die Ermittlerinnen und Ermittler einen Teil des Diebesgutes. Die Ermittlungen, zum noch nicht aufgefundenen Teil, dauern weiter an. /ms, kay

