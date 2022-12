Coesfeld (ots) - Einer 62-jährigen Coesfelderin entwendete ein bislang unbekannter Täter am 19.12.2022, gegen 09.45 Uhr, die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb (auf dem Gepäckträger angebracht). Die Tat selbst bemerkte sie nicht, geht aber davon aus, dass es beim Überqueren des Markplatzes in Coesfeld passiert sein muss. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld ...

