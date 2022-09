POL-BI: Gruppe junger Männer verletzt zwei Bielefelder

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 44- Marsberg- Lichtenau- Entzündete Ladung eines LKW sorgte am Montag, 05.09.2022, auf der BAB 44 zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau für eine Vollsperrung in Richtung Dortmund. Ein 27-Jähriger aus der Slowakei befuhr mit seinem Sattelzug gegen 05:25 Uhr den rechten Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund. Vermutlich aufgrund technischer Probleme am Anhänger ...

